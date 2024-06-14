Подмосковные ОЭЗ привлекли 8 новых резидентов с января

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«В 2024 году на территории подмосковных ОЭЗ была завершена реализация проектов, общим объемом инвестиций 12 миллиардов рублей», - уточнила Зиновьева.

По ее словам, с января необходимые разрешительные документы для реализации проектов получили три компании. Когда предприятия выйдут на полную мощность, на них создадут около 740 рабочих мест.

Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию получила компания «Флекс Филмс Рус» в ОЭЗ «Ступино Квадрат». На предприятии производят неориентированную полипропиленовую пленку, которую используют в пищевой сфере. Еще одна компания - «НОВАТЭК-СПГ топливо Кашира». Она производит сжиженный природный газ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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