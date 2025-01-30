Подмосковные ОЭЗ и индустриальные парки приняли 200 новых резидентов за год

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По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Мининвеста Екатерины Зиновьевой, в прошлом году ОЭЗ привлекли 27 новых резидентов. Еще 170 пришли в индустриальные парки.

Так, в ОЭЗ «Дубна» компания «Андам» реализует проект по разработке и производству бытовой химии и косметики, а в «Есипово» появится завод технических газов.

Всего в Подмосковье работают 72 индустриальных парка и пять особых экономических зон. Там разместили производства более 1,7 тысячи компаний.

Подобрать подходящее место для реализации своего проекта предприниматели могут на инвестпортале. Сейчас там представлено более 600 земельных участков и помещений.