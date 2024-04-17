Подмосковные налоговые льготы. Кому положены и как получить

Есть полное освобождение от уплаты налога для физических лиц по одному объекту каждого вида. Это может быть квартира, жилой дом, комната, машиноместо. Основные категории, которые могут рассчитывать на льготы: лица, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, герои России, кавалеры ордена Славы.

Также предусмотрены льготы на местном уровне. Их получают пенсионеры, у которых доход ниже средней величины прожиточного минимума, установленного в Московской области, матери-героини. Это также могут быть лица, воспитывающие четырех и более несовершеннолетних детей.

«Для того, чтобы воспользоваться своим правом на льготу, лицо может подать в любой налоговый орган заявление, что он хочет воспользоваться льготой, и может предоставить документы, подтверждающие это право. <…> Налоговый орган рассмотрит их в течение 30 дней. В адрес налогоплательщика направят либо уведомление о подтверждении его права на льготу, либо отказ в предоставлении льготы», - объяснила Симакова.

Бывает, что человек не получает льготу, хотя должен. Такая ситуация возникает, если житель не подал советующего заявления, а у налогового органа нет документа, подтверждающего, что тот относится к льготной категории.

Ранее юрист Виктор Мачехин предположил - если в России введут прогрессивную шкалу налогообложения, то, скорее всего, примут и новые льготы. Речь идет, в том числе, об инвестиционных и социальных вычетах.