Подмосковные музеи подготовили программы ко Дню космонавтики

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в музейном комплексе Зои Космодемьянской 12 апреля пройдет квиз с вопросами о космических открытиях. В этот же день в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» состоится лекция «Женщины в космосе», а в Звенигородском манеже пройдет интерактивное занятие «Лунные тайны». Там же 13 апреля пройдет мастер-класс по росписи магнитов и брелоков.

Музей «Новый Иерусалим» проведет интерактивную программу 13 апреля. На ней участники узнают об освоении человеком космоса. Они увидят выпуски старых газет и ахивные фото. А 14 апреля там пройдет лекция «Сказка стала былью».

Свою программу подготовил и музей-заповедник Чайковского, где 13 апреля пройдет детская игровая программа с заданиями на эрудиции и мастер-классом по оригами.

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