Подмосковные МФЦ открыли прием заявок на голосование по месту пребывания на выборах президента
Жители Подмосковья смогут проголосовать на любом удобном участке на выборах президента России. Региональные МФЦ открыли прием заявлений.
«Чтобы проголосовать на выборах президента России по месту пребывания, избирателям нужно оформить заявление в любом центре „Мои документы“ Подмосковья. С собой следует взять паспорт или временное удостоверение личности», - рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Прием заявок продлится по 11 марта. Специалисты МФЦ оформят документ и помогут выбрать подходящий участок для голосования. На руки избиратель получит отрывную часть заявления: с ней нужно прийти в день голосования на выбранный участок.
Если житель подаст несколько аналогичных заявлений, действительным будет считаться только первое.
Оформить заявку на голосование по месту нахождения можно также в территориальных избирательных комиссиях и на портале госуслуг.
Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.
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