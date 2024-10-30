Подмосковные МФЦ не будут работать 4 ноября

Праздничные программы ко Дню народного единства проведут более чем в 70 парках Подмосковья 4 ноября. Для жителей подготовили концерты, мастер-классы, дефиле традиционных костюмов и дегустации национальных блюд разных регионов России.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что в праздничный день в парках организуют развлечения для гостей разного возраста. Это костюмированные шествия, концерты, мастер-классы по декору народных инструментов, интерактивные зоны и многое другое.

Например, в химкинском парке имени Толстого откроется интерактивная площадка с кузней, тиром и метанием копья. Здесь же пройдут мастер-классы по историческому женскому рукоделию и разведению огня путем высекания искр. На фестивале национальных культур все желающие смогут познакомиться с разнообразием блюд регионов страны. В программе дня также концерт и балет.

Полную афишу культурных событий Подмосковья можно найти на портале welcome.mosreg.ru. Там же есть свежие предложения от отелей по празднованию предстоящего Нового года.