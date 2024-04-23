23 апреля 2024, 10:38

Подмосковные МФЦ изменят режим работы в майские праздники

Медиасток.рф
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Многофункциональные центры Подмосковья не будут работать 1 и 9 мая. Об изменениях в графике приема жителей сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

28 апреля и 5 мая будут открыты офисы с семидневной рабочей неделей. 29 и 30 апреля, а также 2–4 мая и 6–8 мая заявителей будут принимать по обычному рабочему графику, все услуги можно будет получить в полном объеме.

1 и 9 мая - нерабочие дни для всех многофункциональных центров; С 10 мая все МФЦ вернутся к обычному графику работы.

Уточнить информацию о режиме работы конкретного МФЦ можно на портале госуслуг Московской области.

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Праздники МФЦ
23 апреля 2024, 10:32
Центр «Полет» в Красногорске благоустроят к сентябрю
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Рабочие начали благоустраивать территорию нового воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска. К началу учебного года центр «Полет» откроет свои двери.

В Минстрое Московской области рассказали, что сейчас на объекте трудятся 185 рабочих и семь машин. Продолжаются фасадные, кровельные и отделочные работы. Началось благоустройство прилегающей территории, где разместятся стадион, детские игровые и спортивные площадки. Строительная готовность составляет 75,5%. Образовательный комплекс планируется открыть к 1 сентября.

«Полет» рассчитан на 1,7 тысячи мест. В его состав войдут школа и детский сад.

Это первый воспитательно-образовательный комплекс в микрорайоне Павшинская Пойма. С его открытием у детей появится возможность получать образование рядом с домом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Это одно из самых крупных образовательных учреждений Московской области. Его ведущими профилями станут математика, программирование и физика.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Школы
23 апреля 2024, 09:54
Тендер на утилизацию фильтрата на полигоне ТКО «Царево» объявили в Пушкино
Медиаархив Подмосковья
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Аукцион на оказание услуг по транспортировке и утилизации фильтрата на полигоне ТКО «Царево» проведут в Пушкинском городском округе. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Информация о тендере опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Подрядчику нужно будет оказать услуги по транспортировке и утилизации фильтрата, концентрата фильтрата на полигоне ТКО «Царево».

Работы проведут в рамках программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» и оплатят за счет средств бюджета Пушкинского городского округа.

Срок окончания подачи заявок - 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Школы
23 апреля 2024, 08:25
Фестиваль национальных культур прошел в Волоколамске
Телеканал «360»
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Фестиваль национальных традиций прошел в селе Спасс под Волоколамском в рамках Года семьи. Гости праздника могли посетить выставку национальных костюмов народов России и стран СНГ, предметов быта и фотографий.

Участниками фестиваля «Семейные народные традиции» стали родители воспитанников местного детского сада. Они рассказали гостям о русских, армянских, таджикских, татарских, кавказских и даже советских семейных обычаях.

Фестиваль прошел впервые. Гости на протяжении нескольких недель могли познакомиться с экспозицией.

«Каждую неделю проводилась выставка одной семьи в фойе детского сада. Каждый желающий мог подойти и посмотреть, воспитатели приводили группы детей и рассказывали со своей стороны, музыку включали национальную. Ребятишки вдохновлялись, задавали вопросы», - поделилась старший воспитатель Ольга Большакова.

Также участники фестиваля угостили всех желающих блюдами национальной кухни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Участниками фестиваля «Семейные народные традиции» стали родители воспитанников местного детского сада. Они рассказали гостям о русских, армянских, таджикских, татарских, кавказских и даже советских семейных обычаях.

Фестиваль прошел впервые. Гости на протяжении нескольких недель могли познакомиться с экспозицией.

«Каждую неделю проводилась выставка одной семьи в фойе детского сада. Каждый желающий мог подойти и посмотреть, воспитатели приводили группы детей и рассказывали со своей стороны, музыку включали национальную. Ребятишки вдохновлялись, задавали вопросы», - поделилась старший воспитатель Ольга Большакова.

Также участники фестиваля угостили всех желающих блюдами национальной кухни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали Волоколамск
23 апреля 2024, 08:22
Более 500 участников выступили на хоровом фестивале в Воскресенске
Телеканал «360»
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Хоровой фестиваль-конкурс «Надежда» прошел во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске. На сцене выступили более 500 воспитанников детских хоровых школ и школ искусств Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ежегодный конкурс хорового искусства проводится в Воскресенске уже более 25 лет. За это время из категории районного он перешел в ранг областного. Теперь каждый год показать свое мастерство в город приезжают юные таланты со всего Подмосковья.

Воскресенская детская школа искусств № 3 участвовала сразу в двух номинациях конкурса: «Хоровое исполнение» и «Хоровые ансамбли». Подготовила ребят к выступлению преподаватель Елена Реброва, которая работает в учреждении 12 лет. За это время под ее наставничеством сотни детей научились профессионально владеть своим голосом, а некоторые связали свою профессию с музыкой.

«Это стереотип, что хор - это только классика. Сейчас хор может петь все, что угодно. Можно сделать любую аранжировку и обработку. Есть много композиторов, которые пишут для детских хоров очень интересные произведения», - сказала Елена.

Главная цель фестиваля - дать детям почувствовать себя настоящими артистами, выступить на большой сцене, познакомиться с другими коллективами и мотивировать совершенствовать свое мастерство.

Школы Фестивали Воскресенск

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