Подмосковные медучреждения получат 120 новых аппаратов УЗИ в 2024 году

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Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, аппараты УЗИ необходимы для проведения качественного обследования внутренних органов.

«В прошлом году мы поставили в наши медучреждения более 170 единиц такой техники, в этом планируем закупить еще свыше 120 аппаратов УЗИ», - сказала она.

Оборудование поставят в едучреждения в течение года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно открыть поликлинику в поселке Октябрьском. Там будут обслуживать около 40 тысяч взрослых и детей.

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