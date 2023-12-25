25 декабря 2023, 11:54

Подмосковные лыжники выиграли семь медалей на соревнованиях за кубок России по фристайлу

ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"
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Спортсмены из Московской области выиграли семь медалей на соревнованиях за кубок России по фристайлу. Лыжники взяли два золота, серебро и четыре бронзы.

Егор Резанцев занял первое место в дисциплине «биг-эйр». В дисциплинах «могул» и «парный могул» серебро и бронзу взяли фристайлисты Артем Шульдяков и Никита Паркачев.

На третьем месте в дисциплине «ски-кросс» оказались Дмитрий Гайдук и Алиса Ходырева. Днем ранее Гайдук также стал сильнейшим на всероссийских соревнованиях и завоевал золотую медаль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
25 декабря 2023, 12:29
Зампред правительства Подмосковья Алексей Гержик принял участие в акции «Елка желаний»
Пресс-служба правительства МО
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В Московской области проходит благотворительная акция «Елка желаний». В ней поучаствовал зампред правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Одну из елок с желаниями детей установили в Доме подмосковного правительства.

«Новогодняя елка - это то место, где осуществляются мечты наших детей. Сегодня мне выпала возможность исполнить желание тринадцатилетнего Сергея из Донбасса, который мечтает о ноутбуке», - заявил Гержик.

Акцию проводят в России с 2018 года. Неравнодушные жители страны исполняют желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или с особенностями здоровья. В этом году свои мечты загадывали и ребята из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что жителей и гостей региона ждет обширная программа новогодних мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность
25 декабря 2023, 12:27
Обучающий проект по основам медциинского менеджмента завершился в МОНИКИ
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
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Образовательный проект по основам менеджмента в учреждениях здравоохранения завершился в МОНИКИ. Дипломы о прохождении программы переподготовки получили около 150 человек. Среди них — заместители главных врачей, начальники структурных подразделений и заведующие отделениями больниц региона.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, программа была направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей учреждений. Ее разработали с привлечением федеральных и региональных экспертов. По словам директора учреждения Константина Соболева, курс охватил полный комплекс необходимых знаний ресурсов для повышения качества работы медорганизаций. Особое внимание уделили развитию лидерских качеств и навыкам кризис-менеджмента.

Участники обучения узнали о стратегическом и финансовом менеджменте в игровой, командной и личностной работе. Много внимания уделили грамотному распределению обязанностей.

Как отметила заведующая кафедрой правовой медицины МОНИКИ Нина Суслонова, программа включила в себя 280 лекционных часов, а также тренинги, работу над бизнес-проектами и многое другое.

«Материал подавался современно, часто с практической отработкой в группах, поэтому и лекторы, и слушатели были не просто вовлечены в образовательный процесс, а погружены в него досконально. Поздравляю выпускников с началом нового трудового этапа. Уверена, полученные знания обязательно помогут повысить качество и доступность медицинской помощи на местах», - отметила она.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Врачи Медицина
25 декабря 2023, 11:55
Росгвардия задержала подозреваемого в избиении в Ступине
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали подозреваемого в избиении своих знакомых. Он ударил ножом приятеля и избил двух женщин в жилом доме в Ступине.

Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы прибыли на место происшествия после сообщения о драке в одной из квартир жилого дома. В ходе конфликта 54-летний мужчина нанес побои двум женщинам и ударил ножом своего знакомого. Пострадавшему оказали первую помощь, а злоумышленника задержали и передали полиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия Ступино
25 декабря 2023, 11:42
Команда из Лобни выиграла бронзу на всероссийском баскетбольном турнире в Казани
Unsplash
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Юные баскетболисты из Лобни выступили на всероссийском турнире Basket cup Kazan. По результатам группового раунда спортсмены вы вышли в финал и заняли 3-е место.

Участие в соревнованиях приняли команды из Москвы, Лобни и Ногинска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Тюмени и Казани.

Лобненских спортсменов подготовили тренеры Андрей Коханчик и Алексей Шаруденко. Лучшим игроком команды стал Даниил Малышев.

Напомним, в этом году в Лобне реконструировали стадион «Труд». Также построили многофункциональную спортивную площадку на территории «Академии спорта».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Казань Баскетбол

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