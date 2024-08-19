Подмосковные лыжники выиграли 5 медалей на всероссийских соревнованиях

Капитальный ремонт школы № 11 в поселке Большие Дворы Павлово-Посадского округа завершился. Учебный год здесь начнется уже в следующий понедельник.

Минстройкомплекс Подмосковья сообщил, что работы провели в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования».

Здание школы построили в 1960 году, а сейчас - полностью обновили. Здесь привели в порядок фасад и кровлю, отремонтировали входную группу и внутренние помещения, установили новые сантехнику, мебель и оборудование. Что важно, в здании теперь новые инженерные коммуникации. Двор школы благоустроили.

Ранее стало известно, что президентский проект по капитальному ремонту школ позволит обновить около 50 учебных заведений в Подмосковье в этом году. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул , что принципиально важно выполнить эти работы точно в срок.

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