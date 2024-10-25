Подмосковные лесничие провели День карьеры в Тимирязевке
День карьеры прошел в МСХА имени К. А. Тимирязева. В нем приняли участие сотрудники подмосковного «Мособллес».
Как рассказали в комитете, студенты узнали об основных направлениях работы «Мособллеса», особенностях профессии и возможностях прохождения практики.
Лесничие давно сотрудничают с Тимирязевской академией. Студенты регулярно проходят практику на базе ведомства. После окончания вуза их ждут в рядах специалистов лесного хозяйства региона.
Дни карьеры дают возможность лично ответить на вопросы.