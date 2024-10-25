Подмосковные лесничие провели День карьеры в Тимирязевке

Специалисты газовой службы бесплатно обновили газовую плиту ветерану Великой Отечественной войны из Шатуры. Прошлой прибор был неисправен.

Неполадки с газовой плитой обнаружили во время очередной проверки внутриквартирного газового оборудования. Специалисты осмотрели технику и отметили, что она неисправна и использовать ее нельзя.

Сам житель квартиры, ветеран Великой Отечественной войны, Василий Болдырихин рассказал, что пользовался только двумя горелками из четырех. Поэтому руководство газовой компании решило подарить пенсионеру современную плиту.

Новый бытовой прибор оснащен электроподжигом и газоконтролем. Если произойдет утечка, огонь потухнет сам, подача газа прекратится. Рабочие объяснили Василию Ивановичу, как пользоваться плитой, и рассказали, куда обращаться, если сработает газконтроль.

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