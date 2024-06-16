16 июня 2024, 18:21

Подмосковные легкоатлеты выиграли четыре медали на играх стран БРИКС

Оргкомитет Игр БРИКС
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Подмосковные спортсмены выиграли две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали соревнований по легкой атлетике на международных играх БРИКС. Турнир проходит ​с 14 по 17 июня в Казани.

Лучшей в беге с препятствиями на дистанции три тысячи метров стала спортсменка из Подмосковья Екатерина Ивонина. Второе место завоевала Анна Тропина, а третье место заняла спортсменка из Белоруссии Татьяна Шабанова.

​Золото в мужской эстафете четыре по 100 метров выиграл атлет из Московской области Андрей Лукин в составе сборной России. Серебряную медаль завоевала сборная Китая, а бронза досталась бегунам из Бразилии.

В соревнованиях по барьерному бегу на 400 метров подмосковный спортсмен Владимир Лысенко выиграл серебряную медаль, а в турнире по метанию молота Андрей Романов выиграл бронзовую медаль. На втором месте по результатам турнира оказался белорусский спортсмен. Чемпионом стал россиянин Валерий Пронкин, который метнул снаряд на 78 метров и 13 сантиметров.

​В ведомстве отметили, что всего на счету спортсменов из Подмосковья - шесть золотых, три серебряные и одна бронзовая медали.

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Спортсмены Казань БРИКС
16 июня 2024, 18:22
Подмосковные каратисты завоевали две медали на играх БРИКС
Оргкомитет Игр БРИКС
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Подмосковные спортсмены выиграли серебряную и бронзовую медали на соревнованиях по каратэ международных игр БРИКС в Казани. Турнир по этому виду спорта проходил 14 и 15 июня.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, призерами соревнований стали Виршан Бакиров с серебряной медалью и Константин Сутягин, завоевавший бронзу. Спортсмены сражались с соперниками в дисциплине «ката».

В ведомстве отметили, что в копилке подмосковных спортсменов уже 12 медалей - шесть золотых, четыре серебряные и две бронзовые.

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Спортсмены Казань БРИКС
16 июня 2024, 17:39
Специалисты МОЦОМД получили грамоты в День медицинского работника
МОЦОМД
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Более 30 сотрудников Московского областного центра охраны материнства и детства получили почетные грамоты и благодарности в День медицинского работника. Поздравила коллег с профессиональным праздником директор МОЦОМД Татьяна Мельник.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, торжественные церемонии награждения прошли в конференц-залах детской больницы и родильного дома.

«От каждого специалиста зависит здоровье наших детей, пребывающих на лечении в стационаре, в детских поликлиниках, а также мам и их малышей в нашем родильном доме. Хочу отметить, что справляетесь вы с этим с полной отдачей. Спасибо всем за работу! Здоровья, успехов и всех жизненно необходимых благ!» - поздравила коллег Мельник.

Грамоты получили лучшие врачи акушеры-гинекологи, неонатологи, анестезиологи-реаниматологи, эпидемиологи, медсестры и акушерки центра, а также 10 сотрудников двух стационаров: родильного дома и детской больницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Праздники Здравоохранение Больницы Врачи
16 июня 2024, 17:38
Более 700 спортсменов поучаствовали в Черноголовском полумарафоне
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Черноголовский полумарафон собрал более 700 спортсменов. В этом году участники отметили ряд новшеств: первый семейный коллективный старт и привлечение пейсмейкеров.

Более 700 участников Черноголовского марафона соревновались за победу на разных дистанциях: на 3 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Среди дополнительных форматов были детский старт на 1 км, скандинавская ходьба на 3 км. Новшеством этого года стал семейный коллективный старт на 3 км. Зачетным временем в этом забеге считалось общее время на двоих.

«Дорогие мои участники, я вам желаю уверенного старта и качественного финиша. Я уверена, что все вы пройдете свою дистанцию, и каждый получит свой отличный результат», - сказала начальник отдела образования администрации г. о. Черноголовка Маргарита Гаврина.

Среди других новшеств полумарафона - в этом году к нему привлекли пейсмейкеров - бегунов, помогающим остальным участникам поддерживать темп на протяжении дистанции.

Основная часть трассы пришлась на лесную часть наукограда. Старт и финиш были в сквере Исаака Халатникова. Черноголовский марафон был доступен для всех желающих, прошедших процедуру регистрации.

«Это у нас юбилейный марафон. Пятый год, как мы проводим спортивно-массовые забеги в Черноголовке, восьмой по счету. Потому что мы проводили по два марафона в какие-то года», - отметила организатор Черноголовского полумарафона Юлия Пронина.

Победителей наградили денежными призами и подарками от спонсоров, а все участники получили медали с символикой Черноголовки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Черноголовка
16 июня 2024, 16:54
Более 75 специалистов МОНИКИ получили награды в День медработника
МОНИКИ им. Владимирского
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Более 75 специалистов МОНИКИ имени Владимирского получили почетные грамоты Министерства здравоохранения Московской области в День медицинского работника. Поздравил коллег с профессиональным праздником директор института Константин Соболев. Он поблагодарил сотрудников за добросовестный труд и вклад в общее дело.

«Мы все делаем одно общее дело - поэтому хочу вам пожелать здоровья, успехов, и, конечно, совместного продолжения нашей работы. Благодаря вашему труду институт продолжает активно развиваться и оказывает медицинскую помощь населению Московской области на самом высоком уровне», - поздравил коллег директор МОНИКИ Константин Соболев.

Также особые награды получили сотрудники, проработавшие в институте более 40 лет. Их отметили грамотами и удостоверениями «Почетных ветеранов МОНИКИ».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Здравоохранение Награды Работа

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