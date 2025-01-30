Подмосковные легкоатлеты выиграли 5 медалей на первенстве России

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Как сообщили в региональном Минспорте, золотые медали получили Анастасия Пшеничная, Анастасия Шкурина и Александра Морозова.

Серебряную награду выиграл Максим Захаров, который выступил в дисциплине в беге на 60 метров с барьером. Ему удалось поставить личный рекорд и преодолеть дистанцию за 7,99 секунды.

В рамках первенства также прошли всероссийские соревнования. На них бронзу получила Юлия Гринько.

Турниры прошли в Тюмени с 28 по 30 января в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В них участвовали свыше 600 человек из 60 регионов.