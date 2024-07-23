Подмосковные легкоатлеты выиграли 11 наград на первенстве России

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Мария Тарабанская, Полина Хомякова, Елизавета Решетова и Вероника Архипова пришли первыми в эстафете четыре по 400 метров. Вероника Архипова выиграла золото в беге на 400 метров, а Мария Тарабарская победила в барьерном беге на 400 метров. Бронзовая медаль досталась Полине Хомяковой за преодоление 400-метровой дистанции.

​«Победа была не такой уверенной, но я показала хороший результат. Очень сильно переживала перед стартом, никогда так не нервничала. Это мой последний год в соревнованиях U-23, поэтому, конечно, хотелось закончить с хорошим результатом», –рассказала Тарабанская.

Среди юниоров на стометровке вторым оказался Иван Афонин, а в метании молота серебро выиграла Алисия Наумова. ​В метании диска третье место занял Степан Рухов. ​На стометровке среди юниорок третьей пришла София Миронова. На дистанции 400 метров бронзу выиграл Кирилл Лютов. Тимофей Шилов получил бронзу за тройной прыжок.

Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».