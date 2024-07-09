Подмосковные легкоатлеты выиграли 11 медалей на всероссийских соревнованиях

Как пояснили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, золото завоевали Екатерина Ивонина в беге с препятствиями на три тысячи метров и Софья Палкина в метании молота.

Серебряные медали выиграли Максим Федяев в беге на 400 метров, Николай Вербицкий в беге на 800 метров, Андрей Романов в метании молота, Даниил Чечела в прыжках в длину и Андрей Родиков в десятиборье.

Бронзовые медали сборной Подмосковья принесли Андрей Лукин в беге на 100 метров, Сергей Дубровский в беге на 800 метров, Тимур Моргунов в прыжках с шестом и Елизавета Царева в метании молота.

Турнир проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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