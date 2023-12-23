Подмосковные КПО «Восток» и «Нева» определили лидеров выработки вторсырья за неделю

В рамках своей работы комплексы проводят сбор и сортировку отходов по более чем по 40 компонентам. Примерно 75% собранных отходов отправляется на переработку, превращаясь во вторсырье. Из них 30% компостируются в техногрунт, а 25% используются как топливо.

В период с 14 по 21 декабря на КПО «Восток» основными материалами вторичного сырья стали ПЭТ-тара микс, прозрачные ПЭТ-бутылки, картон, тетрапак, упаковка из жести, черный металл, стекло, пленка ПВД, а также вторичный полипропилен.

В то же время, на КПО «Нева» основными материалами вторичного сырья стали три вида стекла, пленки ПВД, ПЭТ-микс, а также картон и макулатура.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости усиления борьбы с выбросом мусора в несанкционированных местах. Он подчеркнул, что за нарушения предусмотрены серьезные штрафы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».