Подмосковные КПО «Восток» и «Нева» определили лидеров выработки вторсырья за неделю
КПО «Восток» и «Нева» определили лидеров выработки вторсырья за неделю с 14 по 21 декабря 2023 года. Комплексы работают на полной мощности и перерабатывают два миллиона тонн и 500 тысяч тонн отходов в год соответственно.
В рамках своей работы комплексы проводят сбор и сортировку отходов по более чем по 40 компонентам. Примерно 75% собранных отходов отправляется на переработку, превращаясь во вторсырье. Из них 30% компостируются в техногрунт, а 25% используются как топливо.
В период с 14 по 21 декабря на КПО «Восток» основными материалами вторичного сырья стали ПЭТ-тара микс, прозрачные ПЭТ-бутылки, картон, тетрапак, упаковка из жести, черный металл, стекло, пленка ПВД, а также вторичный полипропилен.
В то же время, на КПО «Нева» основными материалами вторичного сырья стали три вида стекла, пленки ПВД, ПЭТ-микс, а также картон и макулатура.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости усиления борьбы с выбросом мусора в несанкционированных местах. Он подчеркнул, что за нарушения предусмотрены серьезные штрафы.
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