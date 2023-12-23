23 декабря 2023, 23:11

Подмосковные КПО «Восток» и «Нева» определили лидеров выработки вторсырья за неделю

Группа ЭкоЛайн
Читайте нас в: Google Новости

КПО «Восток» и «Нева» определили лидеров выработки вторсырья за неделю с 14 по 21 декабря 2023 года. Комплексы работают на полной мощности и перерабатывают два миллиона тонн и 500 тысяч тонн отходов в год соответственно.

В рамках своей работы комплексы проводят сбор и сортировку отходов по более чем по 40 компонентам. Примерно 75% собранных отходов отправляется на переработку, превращаясь во вторсырье. Из них 30% компостируются в техногрунт, а 25% используются как топливо.

В период с 14 по 21 декабря на КПО «Восток» основными материалами вторичного сырья стали ПЭТ-тара микс, прозрачные ПЭТ-бутылки, картон, тетрапак, упаковка из жести, черный металл, стекло, пленка ПВД, а также вторичный полипропилен.

В то же время, на КПО «Нева» основными материалами вторичного сырья стали три вида стекла, пленки ПВД, ПЭТ-микс, а также картон и макулатура.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости усиления борьбы с выбросом мусора в несанкционированных местах. Он подчеркнул, что за нарушения предусмотрены серьезные штрафы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Переработка Мусор
23 декабря 2023, 23:32
Перебоев холодного водоснабжения в Подмосковье стало на 23% меньше за неделю
ГКУ МО «МОС АВС»
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты МОС АВС поставили на контроль 276 технологических сбоев за неделю. Оперативные группы совершили 59 выездов в населенные пункты, расположенные в Московской области.

Из общего числа технических нарушений 20 связаны с проблемами поставок холодной воды. По сравнению с прошлой неделей данный показатель уменьшился на шесть пунктов и составил 23% от общего числа обращений.

42 жалобы поступили из-за проблем с горячей водой, 68 - с отоплением, 140 - с электроснабжением. Все эти проблемы были устранены. На сегодняшний лень лишь две из них остаются на контроле.

Кроме того, специалисты МОС АВС провели 36 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору. Всего с начала года сотрудники МОС АВС выполнили более 6,7 тысячи выездов в муниципальные образования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
23 декабря 2023, 22:08
Итоги года в области спорта и физической культуры подвели в Наро-Фоминском округе
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Итоги года в области спорта и физической культуры подвели в Наро-Фоминском городском округе. На сцене ЦДК «Звезда» наградили спортсменов и тренеров.

Фейерверками и красочным музыкальным зрелищем в исполнении шоу барабанщиков ZANOZZZA встретили чемпионов и призеров завершающегося спортивного сезона. В забитом «под завязку» зале центрального Дворца культуры «Звезда» собрались те, кто своими достижениями прославил Наро-Фоминский округ и все Подмосковье. Среди награжденных - двукратный бронзовый призеер Олимпийских игр, чемпион мира и многократный чемпион России Андрей Замковой.

«Для развития не только в Наро-Фоминске, но и вообще в России должно так быть, потому что это популяризация не только бокса, но и вообще спорта. По моему мнению, это должно быть так. Чтобы дети не гуляли где-то на улице, по подъездам, а проводили свое время на стадионах, в залах бокса, лучше, конечно», - указал двукратный чемпион мира Андрей Замковой.

Уходящий год оказался знаковым не только для чемпионов из Наро-Фоминска, но и для всех его жителей, неравнодушных к физкультуре. В округе открылось сразу несколько спортивных объектов.

«Наро-Фоминский городской округ тоже подводит итоги. Мы с радостью констатируем, что у нас за это время открылось спортивное ядро в парке Дубки в Калининце, у нас - вторая очередь „Тудовых резервов“ была открыта. И у нас со дня на день будет открыт каток в Центральном парке Наро-Фоминска», - подчеркнул заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

По доброй традиции, на сцене ЦДК «Звезда» наградили спортсменов и тренеров. Памятные призы и благодарственные грамоты вручили от Московской областной думы, окружного Совета депутатов, спортивных Федераций Подмосковья и администрации Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Спортсмены
23 декабря 2023, 20:40
Последствия подтопления стоками в Пушкинском округе устранят до 29 декабря
Фото: ГКУ МО «МОС АВС»
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты МОС АВС провели исследование системы водоотведения в микрорайоне Мамонтовка городского округа Пушкинский. Им удалось выявить причины систематических подтоплений участков.

В ходе проверки в районе жилых домов на улицах Центральной, Проектируемой и Колхозной было обнаружено подтопление участков местности от канализационных стоков. Однако на момент обследования местная канализационно-насосная станция и система наружной канализации функционировали в штатном режиме, и изливов на рельеф местности из колодцев не было выявлено.

Согласно информации от руководства МУП МЩВ «Водоканал городского округа Пушкинский», 10 декабря произошел излив из колодца самотечного коллектора на улице Проектируемой в связи с засором на КНС, что привело к подтоплению определенных участков. Также засоры на КНС с изливами стоков из канализационных колодцев были зафиксированы 12, 14, 17 и 18 декабря 2023 года. Кроме того, 19 декабря работа КНС была остановлена из-за отключения электроэнергии, что также привело к подтоплению некоторых участков.

На основе результатов проверки администрации Пушкинского городского округа было рекомендовано рассмотреть вопрос о приеме сети водоотведения на улице Проектируемой в муниципальную собственность, а также усилить контроль за бесперебойной работой КНС и системами водоотведения на улицах Центральной, Проектируемой и Колхозной.

Кроме того, до 29 декабря специалисты будут контролировать процесс проведения работ по дезинфекции участков местности, которые были загрязнены канализационными стоками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Пушкино
23 декабря 2023, 20:14
Уроженец Люберец Сергей Агаджанян попробует установить рекорд России по сценическому экстриму
Личный архив Сергея Агаджаняна
Читайте нас в: Google Новости
Уроженец Люберец Сергей Агаджанян попробует установить рекорд России по сценическому экстриму 5 января на ВДНХ. Он является рекордсменом по буксировке многотонной техники и силовым номерам.

В павильоне № 75 у стенда Ставропольского края 5 января атлет Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», представит город-курорт Кисловодск. Вместе с ним будет выступать Сергей Чуприн - рекордсмен мира по силовым номерам.

Главная цель Агаджаняна - установить рекорд России по сценическому экстриму, выступая на протяжении более 10 часов с краткими перерывами. Он планирует продемонстрировать различные активности и провести мастер-классы. Спортсмен намерен разрушить более 70 предметов, а также провести не менее пяти мастер-классов по скручиванию сковородок.

Кроме того, в течение дня он совершит не менее семи проходок с моделями на плечах, а также надует до разрыва медицинские грелки. Все рекорды Сергея Агаджаняна признаются организацией World Strongman.

«Уверен, что Сергей справится и с этой непростой задачей, как и в предыдущие разы! Кисловодск вместе с ним!» - прокомментировал предстоящую попытку глава города-курорта Кисловодск Евгений Моисеев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Люберцы Рекорды

Новости по теме