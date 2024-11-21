21 ноября 2024, 00:05

Подмосковные конкурсанты прошли в окружной этап проекта «Знание.Лектор»

МЕДИАСТОК.РФ
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Четырнадцать представителей Подмосковья стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». В нем приняли участие участвовали 1,5 тысячи граждан из 84 регионов страны.

Конкурс, организованный Российским обществом «Знание», превратился в платформу для более чем пяти тысяч авторских лекций на различные темы. В окружной этап прошли 300 лучших лекторов, среди которых наибольшее количество участников представляют Центральный федеральный округ - 85 человек.

В номинации «История и сохранение исторической памяти» отличились кандидат исторических наук Станислав Аманов и учитель лицея № 8 города Электросталь Николай Овденко.

С 25 ноября по 5 декабря участники окружного этапа представят свои лекции в онлайн-формате перед Экспертным советом, в который вошли представители органов государственной власти, образовательных учреждений и научного сообщества.

Победители конкурса получат возможность стать частью региональных команд лекторов Общества «Знание» и смогут продолжить свою карьеру в сфере просвещения. В общей сложности 70 победителей среди взрослых и студентов получат по 250 тысяч рублей на продвижение своих лекций

Учителя Студенты конкурсы
21 ноября 2024, 00:48
Школьники из Дмитрова победили на областном этапе чемпионата по экономике
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Одиннадцатиклассники из Дмитрова приняли участие в кейс-чемпионате по экономике и предпринимательству от Высшей Школы Экономики. Их бизнес-проект занял первое место среди 44 работ участников из Московской области.

Команды кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству при содействии менторов решают реальные бизнес-задачи, разрабатывают собственные проекты, их работу оценивают эксперты от бизнес-структур, вузов и органов власти.

Учащиеся 11 класса дмитровского лицея № 4 Егор Ломакин, Нина Климова и Полина Курышкина представили бизнес-проект на тему: «Внедрение искусственного интеллекта с целью улучшения качества жизни населения».

«Наши лицеисты прошли на региональный этап чемпионата и заняли первое место из 44 бизнес-проектов Московской области! Теперь ребята готовятся к защите своего проекта на всероссийском этапе. Поздравляем наших талантливых детей и их профессиональных наставников!» - сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

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Школьники Дмитров Экономика конкурсы
20 ноября 2024, 23:15
Новый фельдшерский пункт откроют в Дмитровском округе в 2025 году
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В рамках госпрограммы Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры в следующем году в поселке совхоза «Буденновец» Дмитровского округа построят новый фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас прорабатывают территорию под его размещение.

В новом фельдшерско-акушерском пункте обустроят процедурную, кабинет для фельдшера и акушерки, помещение для временного пребывания пациентов и комнату для экстренного принятия родов. Также здесь разместят санитарную и два санузла: для персонала и для посетителей.

Отметим, что в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» в текущем году в деревнях Бунятино и Княжево обновили фельдшерско-акушерские пункты. Здесь отремонтировали фасады и входные группы, установили пандусы, провели отделочные работы, оборудовали кабинеты новой мебелью и техникой. А в Бунятино реконструировали и крышу здания. Оба медпункта обслуживают почти три тысячи человек, из них 500 - дети. Местные жители могут пройти здесь первый этап диспансеризации, получить льготные лекарства или телемедицинскую консультацию врача поликлиники.

«Люди любого возраста могут получить доврачебную первичную медико-санитарную помощь. В Бунятино и Княжево помимо проведенного ремонта закуплено новое оборудование и мебель. Все это способствует повышению качества медицинских услуг в лечебно-профилактических учреждениях», - подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

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Здравоохранение Дмитров
20 ноября 2024, 23:06
Сборная Подмосковья завоевала 31 медаль на чемпионате «Абилимпикс»
Телеканал «360»
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Свыше 30 медаль привезла сборная Подмосковья с национального этапа чемпионата «Абилимпикс». Это главный в стране конкурс профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Подмосковье это движение поддерживает региональный Минздрав. О том, что это дает участникам, рассказал призер соревнований Иван Макеев и его мама Елена в интервью Марусе Михейчик на 360.ru.

Иван отметил, что он участвует в чемпионате не первый год. При этом подготовку он проходил в Москве у лучших специалистов профессионального массажа. По словам участника, его готовили лучшие преподаватели.

«Мы строили поэтапно программу и готовились к ней. Мы в этом центре проходим обучение разное и повышаем свои навыки», - рассказал Иван Макеев Молодой человек рассказал, что при обучении у него не возникло каких-либо сложностей из-за профессионализма преподавателей. Особое внимание члены жюри обращали на действия участников.

Отдельное внимание Иван Макеев на психологическую подготовку перед участием в конкурсе.

«Психологический настрой - это важная часть. Очень сильно нервничаешь, поскольку все ребята сильные с тобой соревнуются, но ты готовишь себя, что ты такой же, как и они - такой же сильный», - поделился призер.

Кроме того, Иван добавил, что на соревнованиях царила дружеская атмосфера. Участники знакомились друг с другом и делились опытом.

Ранее развитие системы образования, привлечение педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.

Интервью конкурсы Образование
20 ноября 2024, 22:35
Бассейн «Бриз» в Дмитрове капитально отремонтируют до конца 2024 года
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Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин и первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов осмотрели качество ремонта бассейна «Бриз». Работы на объекте завершили на 90%.

Бассейн «Бриз» в Дмитрове открыли в 1988 году, а в последний раз его обновляли в 1996 году. Там есть отдельная чаша для детей младше семи лет, а также большая ванна размером 25 на восемь метров. В связи с аварийным состоянием в 2016 году бассейн закрыли. А при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2023 году его внесли в областную госпрограмму «Спорт Подмосковья».

Сейчас в бассейне установили фасадные панели, смонтировали систему водоподготовки и тепловой пункт, поставили вентиляторы и тепловые радиаторы. Рабочие укладывают на первом этаже напольную плитку, на 70% готов потолок. Плитку на втором этаже уже положили, а также завершили монтаж потолков. Территорию вблизи здания бассейна благоустроили на 90%.

«„Бриз“ удобно расположен, для многих жителей - в шаговой доступности. Кроме того, до него легко добраться почти из любой точки города. В здании появится ресепшен, уютная зона ожидания, трансляции тренировок для родителей и кафе с доступом к сети Wi-Fi», - подчеркнул Иван Курданин.

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Дмитров Ремонтные работы

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