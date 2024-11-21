Подмосковные конкурсанты прошли в окружной этап проекта «Знание.Лектор»

Конкурс, организованный Российским обществом «Знание», превратился в платформу для более чем пяти тысяч авторских лекций на различные темы. В окружной этап прошли 300 лучших лекторов, среди которых наибольшее количество участников представляют Центральный федеральный округ - 85 человек.

В номинации «История и сохранение исторической памяти» отличились кандидат исторических наук Станислав Аманов и учитель лицея № 8 города Электросталь Николай Овденко.

С 25 ноября по 5 декабря участники окружного этапа представят свои лекции в онлайн-формате перед Экспертным советом, в который вошли представители органов государственной власти, образовательных учреждений и научного сообщества.

Победители конкурса получат возможность стать частью региональных команд лекторов Общества «Знание» и смогут продолжить свою карьеру в сфере просвещения. В общей сложности 70 победителей среди взрослых и студентов получат по 250 тысяч рублей на продвижение своих лекций