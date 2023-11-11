Подмосковные конькобежцы завоевали 9 медалей на кубке СКР

Подмосковная спортсменка Анастасия Семенова стала обладательницей трех золотых медалей: на дистанциях в тысячу и 1,5 тысячи метров, а также в масс-старте на 10 кругов среди юниорок. Кроме того, завоевала бронзовую медаль на дистанции в три тысячи метров.

Пьедестал почета в масс-старте на 10 кругов с Анастасией Семеновой разделили Елизавета Губарева и Мария Мосягина, заняв второе и третье места соответственно.

Еще один представитель региона Артем Веселкин дважды стал бронзовым призером на дистанции в одну тысячу метров и также в командном забеге на восемь кругов среди юниоров. Мария Сыряная принесла в коллекцию медалей бронзу на дистанции в 500 метров среди юниорок.

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