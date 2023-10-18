Подмосковные конькобежцы завоевали 3 медали на всероссийских соревнованиях в Коломне
Спортсмены из Московской области завоевали три медали — две золотые и одну серебряную — на всероссийских соревнованиях «Памяти Б. И. Шавырина» — Кубок содружества по конькобежному спорту. Об этом сообщили в Минспорта региона.
Турнир проходит в Коломне. В нем участвуют спортсмены из 24 регионов страны.
Соревнования организовали Союз конькобежцев России, Федерация Московской области по конькобежному спорту и Олимпийский комитет России. Призовой фонд составляет 1,2 миллиона рублей. Турнир продлится до 20 октября.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они откроются до конца года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
«Спортсменка Московской области Дарья Качанова завоевала медаль высшей пробы на дистанции 1500 метров среди женщин. Она обошла соперниц из Москвы и Свердловской области. Среди мужчин на дистанции 5000 метров места на пьедестале заняли Даниил Алдошкин и Руслан Захаров, завоевавшие золотую и серебряную медали соответственно», - уточнили в министерстве.