Подмосковные конькобежцы выиграли 4 медали на соревнованиях за кубок России
Представители Московской области взяли два золота и два серебра на соревнованиях за кубок России по конькобежному спорту. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.
В женском спринтерском многоборье первое место заняла Дарья Качанова, второе - Елена Еранина. Среди мужчин в дисциплине «классическое многоборье» золотую награду взял Даниил Алдошкин. Второе место досталось Руслану Захарову.
Соревнования проходили с 28 ноября по 2 декабря в Челябинске.
Ранее Подмосковье впервые получило премию «Регион России» как лучший спортивный субъект РФ. Церемония награждения победителей прошла в Кремле, об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».