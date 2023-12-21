Подмосковные комплексы переработки отходов собрали 150 тысяч тонн вторсырья с начала года

С начала года КПО собрали 50 тысяч тонн пластика, 35 тысяч тонн стекла, 30 тысяч тонн макулатуры и 20 тысяч тонн железа. Фракции отбирают при помощи современного оборудования - магнитных, воздушных, баллистических сепараторов и барабанных грохотов.

Лидером по отбору вторичных фракций стал КПО «Север» в Сергиево-Посадском городском округе (55 тысяч тонн). КПО «Дон» в Кашире добавил в общую копилку 40 тысяч тонн, КПО «Храброво» в Можайске - 35 тысяч тонн, КПО «Юг» - 20 тысяч тонн.

Все вторичные ресурсы идут на переработку партнерам. Например, стекло из Подмосковья закупают Новосибирская и Ленинградская области. Черный металл отправляют в Брянск, а тетрапак - в Татарстан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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