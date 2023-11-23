Подмосковные компании стали участниками бизнес-мисси в Душанбе
Многоотраслевая бизнес-миссия с участием производителей из Подмосковья проходит в Таджикистане с 22 по 24 ноября. Участие в мероприятии приняли пять команд из Московской области.
В рамках бизнес-миссии запланированы встречи с потенциальными клиентами для обсуждения возможности приобретения продукции из Подмосковья. Также предусмотрена серия встреч на предприятиях Таджикистана для обсуждения вопросов сотрудничества.
Потенциальные покупатели получат возможность ознакомиться с продукцией подмосковных компаний и обсудить условия сделок и дальнейших поставок. Мероприятие организованно Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
Подмосковье представляют компании «Айбити» из Богородского, «Оптон Импэкс» из Волоколамска, «Зелдис-Фарма» из Мытищ, «НоваПродукт АГ» из Подольска, а также «Русская торфяная компания», зарегистрированная в Красногорске.
Помимо участия в международных бизнес-миссиях, Фонд также предлагает компаниям многие другие услуги. Они предоставляются абсолютно бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.
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