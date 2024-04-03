Подмосковные компании представят продукцию на выставке в Китае

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Мероприятие пройдет с 22 по 24 апреля. На данный момент на участие в бизнес-миссии заявлено более 40 российских производителей, включая подмосковные производства. Чтобы стать участником мероприятия, необходимо оставить заявку на сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области и презентовать продукцию до 8 апреля.

Напомним, предпринимателям Московской области доступны различные меры поддержки. С полным перечнем можно ознакомиться на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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