Подмосковные компании поучаствовали в выставке систем отопления и вентиляции в Иране
Шесть подмосковных компаний стали участниками международной выставки систем отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения Iran HVAC&R 2023. Мероприятие продлится до 8 октября в Тегеране, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
На выставке побывали компания по производству крепежных изделий, цепей и пружин «Вентпро», производитель сантехники из пластика «РТТ», гибких бесшовных труб из ПВХ «Люкс ЛК», сантехнического крепежа «Нимбус», производитель газовых котлов «Теплосила» и модульных тепловых пунктов «Терм Сервис».
Их участие стало возможным благодаря Фонду ВЭД.
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