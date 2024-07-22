Подмосковные компании получили 7 займов ФРП для реализации инвестпроектов с января

Читайте нас в:

Как рассказала заместитель председателя правительства, глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, общая сумма выданных средств по программам фонда превысила 1,6 миллиарда рублей.

«Общая сумма инвестиций в рамках этих семи проектов составляет более 2,8 миллиарда рублей. Компании обеспечат создание порядка 300 новых рабочих мест в Подмосковье», - отметила Зиновьева.

Так, около 220 миллионов рублей получила компания «ПСК Фарма». Предприятие планирует наладить производство желатиновых капсул в Дубне. Сейчас их поставляют из-за рубежа.

Другие инвестпроекты реализуют в области медицины, металлургии и других.

Узнать подробнее о программах ФРП можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников региона с Днем промышленника. Праздник отмечают в первую пятницу июля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».