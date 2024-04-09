Подмосковные команды вышли в первый этап Большого Кубка плей-офф СХЛ

Одной из встреч в первом раунде стала игра между представителями Воскресенска и Красногорска. Матч завершился со счетом 7:5 в пользу красногорского клуба. В Ледовом дворце «Сокольники» сыграли матч Мытищи и РГУНИГ из Москвы. Со счетом 2:1 победили столичные хоккеисты.

С 10 по 14 апреля пройдут игры второго раунда плей-офф. По его результатам определятся команды, которые пройдут в четвертьфинал. С подробной информацией о соревнованиях можно ознакомиться в официальной группе Студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».