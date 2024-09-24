Подмосковные команды стали призерами всероссийского турнира по киле

В турнире участвовали девять команд, среди которых впервые выступил профессиональный регбийный клуб «Химик» из Нижегородской области. Московскую область представляли «Раменские борцы» из Раменского и «Наш дом» из Люберец.

В матче за третье место команда из Люберец победила «Уральских витязей» из Свердловской области, а представители Раменского округа в финале уступили профессионалам из Нижнего Новгорода.

Стоит отметить, что «Раменские борцы» - трехкратные, а «Наш дом» - четырехкратные победители этих соревнований. В этот раз турнир проходил в Москве на стадионе «Первомайский» в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

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