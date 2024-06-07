Подмосковные колледжи перейдут на углубленную программу подготовки специалистов

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, ранее на первом и втором курсе колледжей студенты изучали общеобразовательные дисциплины, доучивая их после школ.

«А теперь даже общеобразовательные предметы будут погружать в профессию. Например, студент-электромонтажник в рамках курса физики будет изучать те темы, которые в первую очередь направлены на получение будущей профессии», - рассказал первый заместитель председателя правительства области Илья Бронштейн.

На первом этапе программа коснется 36 специальностей, среди которых электромонтаж, сварочные технологии и многое другое. По обновленной программе будут учиться более пяти тысяч студентов.

В ведомстве добавили, что такой подход позволит увеличить объемы производственной практики на начальных курсах. К моменту выпуска у студентов будет полноценный четвертый разряд и продвинутые навыки для полноценной работы.

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