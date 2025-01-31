Подмосковные кардиологи удаленно расшифровали 400 тысяч ЭКГ за год

Кардиопульт работает в структуре станций скорой помощи в Подмосковье. Его сотрудники дистанционно расшифровывают ЭКГ, которые им передают бригады. Они помогают оценить состояние пациента и решить, нужна ли ему госпитализация.

По словам главы регионального Минздрава Максима Забелина, всего в прошлом году специалисты провели более 400 тысяч таких консультаций, в результате которых у 12,5 тысячи пациентов выявили острый коронарный синдром.

«При заболеваниях сердечно-сосудистой системы ключевую роль играет время и скорость оказания медицинской помощи, так как такие патологии требуют срочной госпитализации», - отметил он.

Дистанционная передача данных и консультация экспертов стали возможны благодаря передовому оборудованию. Сейчас такими аппаратами оснащены все выездные бригады.