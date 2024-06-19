19 июня 2024, 11:45

Подмосковные кардиологи дистанционно расшифровали почти 200 тысяч ЭКГ с начала года

Пресс-служба Минздрава МО
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Подмосковные кардиологи дистанционно расшифровали почти 200 тысяч ЭКГ с начала года. При помощи специального оборудования они могут помочь фельдшерам скорой помощи поставить пациенту диагноз и принять решение о госпитализации.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, благодаря системе кардиопульта бригады скорой могут дистанционно передавать результаты ЭКГ специалистам. Они оценивают состояние больного и помогают принять решение о госптиализации. По словам главы министерства Алексея Сапанюка, такая оперативность особенно важна при подозрении на инфаркт.

«Всего за время работы кардиопульта врачи-кардиологи приняли и расшифровали более 962 тысяч ЭКГ, а с начала года почти 200 тысяч При этом в 3% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, требовавшая госпитализации в региональные сосудистые центры Подмосковья», - рассказал он.

Работа такой системы стала возможной благодаря закупке новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи результатов. Такими аппаратами оснастили все бригады скорой в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы. Госпиталь достроят в Красногорске летом.

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Здравоохранение Скорая помощь
19 июня 2024, 11:55
Тоннель на Путилковском шоссе в Красногорске откроют в 2025 году
Минтранс Подмосковья
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Бетонирование 30-метровой центральной секции строящегося тоннеля на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411 завершилось в Красногорске. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«Также в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе строители продолжают разрабатывать котлован тоннеля и устраивают грунтовые анкеры, переустраивают инженерные коммуникации», - уточнили в ведомстве.

Движение по новому тоннелю откроют в середине 2025 года. Транспортный объект обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и беспрепятственную связь с МКАД в двух уровнях. Это позволит создать транспортную связь около 100 тысяч жителей микрорайона Путилково с Пятницким шоссе и МКАД.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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Красногорск Строительство
19 июня 2024, 11:45
Складской комплекс достроят на Малом проезде в Химках в 2024 году
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили строительство складского комплекса «Лихачевский» в Химках. Его возводят на Малом проезде. Завершить работы планируют в третьем квартале этого года.

Как рассказали в ведомстве, готовность работ уже превысила 90%. Сейчас строители проводят внутреннюю отделку и обстраивают коммуникации.

Площадь двухэтажного комплекса превысил 21 тысячу квадратных метров. В здании обустроят зоны для хранения и обработки грузов, офисы, административные и другие помещения. На территории разместят место для ремонта автомобилей.

«Согласно проекту, также появится парковка на 260 машиномест и площадки для разворота и маневрирования. У комплекса будет вся необходимая инженерная инфраструктура: 250-кубовые пожарные резервуары с насосной станцией, очистные сооружения и дизельная генераторная для бесперебойного электроснабжения. Въезд и выезд будет осуществляться через два КПП», - добавили в ведомстве.

Проект привлек в Подмосковье еще около миллиарда рублей инвестиций.

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Химки Строительство Поддержка предпринимателей в Московской области
19 июня 2024, 11:09
Выездные бригады НИКИ осмотрели более 5 тысяч детей в Подмосковье с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
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Выездные бригады НИКИ детства осмотрели около 5,3 тысячи маленьких пациентов с начала года. Из них 516 человек направили на углубленную диагностику.

Как рассказала директор института Нисо Одинаева, я января бригады совершили почти 70 выездов в населенных пункты Подмосковья.

«В ходе таких выездов наши врачи осмотрели уже почти 5,3 тысячи маленьких пациентов, из которых 516 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики. Благодаря таким выездам, мы можем обнаружить заболевание у ребенка на ранней стадии и начать своевременное лечение», - сказала она.

В состав выездной бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог и другие специалисты. В мобильном комплексе работают УЗИ, аппарат ЭГК и диагностическая лаборатория.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы. Госпиталь достроят в Красногорске летом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи
19 июня 2024, 10:39
Автоинспекторы Одинцова провели урок безопасности для дошкольников
Одинцовский отдел Госавтоинспекции
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Сотрудники Госавтоинспекции провели с воспитанниками одного из детских садов Одинцова мероприятие «Безопасное лето». Беседы с детьми о безопасности проводят каждый год.

Автоинспекторы и педагоги обучили ребят основам безопасного поведения на дороге. Они в игровой форме напомнили детям правила дорожного движения, используя модели машинок и пешеходов. Детям также показали, как правильно ориентироваться на дороге. Участники встречи вспомнили значение дорожных знаков и правила для пешеходов.

Полицейские рассказали ребятам об опасностях и ловушках на дороге, которые могут привести к происшествиям. Особое внимание уделили важности световозвращающих аксессуаров на одежде. В конце встречи детям как раз подарили такие браслеты.

Инспекторы отметили, что в игровой форме дети запоминают правила дорожного движения быстрее и применяют навыки безопасного поведения в повседневной жизни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дети Детские сады

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