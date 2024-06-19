Подмосковные кардиологи дистанционно расшифровали почти 200 тысяч ЭКГ с начала года

Как рассказали в подмосковном Минздраве, благодаря системе кардиопульта бригады скорой могут дистанционно передавать результаты ЭКГ специалистам. Они оценивают состояние больного и помогают принять решение о госптиализации. По словам главы министерства Алексея Сапанюка, такая оперативность особенно важна при подозрении на инфаркт.

«Всего за время работы кардиопульта врачи-кардиологи приняли и расшифровали более 962 тысяч ЭКГ, а с начала года почти 200 тысяч При этом в 3% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, требовавшая госпитализации в региональные сосудистые центры Подмосковья», - рассказал он.

Работа такой системы стала возможной благодаря закупке новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи результатов. Такими аппаратами оснастили все бригады скорой в Подмосковье.

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