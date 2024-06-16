Подмосковные каратисты завоевали две медали на играх БРИКС

Подмосковные спортсмены выиграли две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали соревнований по легкой атлетике на международных играх БРИКС. Турнир проходит ​с 14 по 17 июня в Казани.

Лучшей в беге с препятствиями на дистанции три тысячи метров стала спортсменка из Подмосковья Екатерина Ивонина. Второе место завоевала Анна Тропина, а третье место заняла спортсменка из Белоруссии Татьяна Шабанова.

​Золото в мужской эстафете четыре по 100 метров выиграл атлет из Московской области Андрей Лукин в составе сборной России. Серебряную медаль завоевала сборная Китая, а бронза досталась бегунам из Бразилии.

В соревнованиях по барьерному бегу на 400 метров подмосковный спортсмен Владимир Лысенко выиграл серебряную медаль, а в турнире по метанию молота Андрей Романов выиграл бронзовую медаль. На втором месте по результатам турнира оказался белорусский спортсмен. Чемпионом стал россиянин Валерий Пронкин, который метнул снаряд на 78 метров и 13 сантиметров.

​В ведомстве отметили, что всего на счету спортсменов из Подмосковья - шесть золотых, три серебряные и одна бронзовая медали.

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