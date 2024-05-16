Подмосковные камеры зафиксировали 118 нарушений выброса мусора в мае

Как пояснили в ведомстве, наибольшее количество нарушений оказалось в Истре - 43 эпизода. Здесь автовладельцы чаще других не утруждали себя выбросом мусора в контейнер, а просто ставили мешки рядом, а затем уезжали.

С 1 мая инспекторы ГУСТ оформили восемь постановлений на 230 тысяч рублей, а еще по 110 нарушениям проводится дополнительная проверка.

В ведомстве напомнили, что нарушение чистоты в местах сбора мусора грозит серьезным штрафом. Физические лица заплатят до 70 тысяч рублей, должностные - до ста, а юридические - до 200 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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