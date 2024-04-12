Подмосковные кадеты Росгвардии посетили Музей 100-й Гвардейской Свирской дивизии

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Под руководством опытного экскурсовода ребята узнали о мужестве советского народа в период Великой Отечественной войны и о ключевых событиях Свирско-Петрозаводской операции. Рассмотрев выставочные экспонаты и архивные фотографии1940-х годов, кадеты погрузились в атмосферу того времени с помощью тематического видеофильма.

В завершение мероприятия музей предложил кадетам уникальный опыт. Им провели практические занятия по разборке и сборке макетов учебного пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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