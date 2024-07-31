Подмосковные IT-компании смогут предложить свои решения для развития цифровизации

Как рассказали в Мингосуправления региона, предложить свои кейсы компании могут на портале «Цифровой Подмосковье». Все решения рассмотрят, а наиболее перспективные внедрят в работу.

«IT-компании могут принять активное участие в улучшении и развитии региона с помощью „цифры“. Для этого нужно просто оставить предложение на портале „Цифровое Подмосковье“, - отметила глава министерства Надежда Куртяник.

Чтобы предложить свое решение, нужно запомнить электронную форму, указать контактные данные, описание кейса и информацию о правообладателе.

На портале «Цифровое Подмосковье» представлено 118 практик использования искусственного интеллекта в регионах России. Изучить их может любой желающий.

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