Подмосковные IT-компании пригласили на конкурс проектов по разработке ПО

Для региональных компаний возможно участие в онлайн-формате. Всего за три года фонд провел девять конкурсных отборов, получил свыше 1,6 тысячи заявок из 74 субъектов России и завершил акселерацию 392 проектов по разработке российских решений в сфере IT.

В период акселерации большинство проектов-участников отмечают качественные изменения в бизнесе - привлекают первых пользователей своего продукта, запускают продажи или повышают бизнес-показатели.

Заявку на участие в конкурсном отборе можно подать дистанционно до 16 февраля 2024 года по ссылке.

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