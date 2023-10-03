Подмосковные инспекторы сделали 13 тысяч замечаний в содержании территорий в сентябре

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«Более 800 замечаний отработали в Пушкинском и Истре, 717 - в Коломне, порядка 670 - закрыли в Сергиево-Посадском и Подольске, более 400 - в Дмитровском, Красногорске, Мытищах, Реутове и Солнечногорске, 163 - в Воскресенске, 140 - в Лобне», - рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Чаще всего инспекторы критиковали коммунальщиков за мусор на газонах - более 1,8 тысячи случаев, смет на внутриквартальных проездах - свыше 1,4 тысячи дефектов и несвоевременную листву - 1,1 тысячи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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