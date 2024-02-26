Подмосковные инспекторы проверили свыше 300 тысяч земельных участков на очаги борщевика за год

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, за пять лет инспекторы осмотрели 725 тысяч участков, борщевик выявили на 34,4 тысячи из них. За 2019, 2020 и 2021 годы начисленные штрафы достигли 913 миллионов рублей. Сорняк ликвидировали на 7,6 тысячи территориях.

«Уже два года как действует мораторий, в ходе осмотров инспекторы выдают лишь предостережения, но в прошлом году был разработан новый индикатор риска нарушения обязательных требований, который позволяет проводить внеплановые проверки: это зарастание сорной растительностью, угрожающей здоровью граждан и сохранению биоразнообразия естественных экосистем, в том числе борщевиком Сосновского. И за это будет наложен штраф. Это касается всех - собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов», - добавила она.

Кроме того, в Госдуме утвердили законопроект, по которому владельцы земельных участков обязаны бороться с борщевиков. Он вступит в силу в сентябре.

Во время осмотром больше всего очагов обнаружили в Клину, Шаховской, Можайске, Сергиевом Посаде и Дмитрове.

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