Подмосковные инспекторы ГУСТ ответили более чем на 2 тысячи писем жителей в сентябре

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Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, обращения регистрируются в течение трех рабочих дней, а ответ поступает жителям не дольше 30 дней.

«Основные темы обращений достаточно привычные: граждане указывают на некачественное содержание территорий, просят разъяснить законодательство, а также сообщают об объектах, которые требуют повышенного контроля», - сказала она.

Светлана Аипова добавила, что темы обращений часто зависят от сезонности. С наступлением осени жители чаще сообщают о неработающих фонарях и зимнем содержании общественных пространств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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