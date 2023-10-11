Подмосковные инспекторы ГУСТ ответили более чем на 2 тысячи писем жителей в сентябре
Инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья ответили более чем на две тысячи писем жителей в сентябре. Всего за третий квартал года было обработано свыше 8,1 тысячи сообщений.
Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, обращения регистрируются в течение трех рабочих дней, а ответ поступает жителям не дольше 30 дней.
«Основные темы обращений достаточно привычные: граждане указывают на некачественное содержание территорий, просят разъяснить законодательство, а также сообщают об объектах, которые требуют повышенного контроля», - сказала она.
Светлана Аипова добавила, что темы обращений часто зависят от сезонности. С наступлением осени жители чаще сообщают о неработающих фонарях и зимнем содержании общественных пространств.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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