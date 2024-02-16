Подмосковные инспекторы ГУСТ назвали преимущества уборки снега роторами

«Ручной снегоочиститель может работать по рыхлому снегу, отбрасывая в сторону на расстояние до метров метров. Ротор легко справится с сугробами высотой до 30 сантиметров и расчистит места, куда не доберется крупногабаритная техника», - отметила руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.

Еще один вариант для уборки снега - навесное оборудование, которое можно прикрепить к погрузчику или трактору и промести проезды, отбросив снег на 25-30 метров.

Роторы и навесное оборудование помогут убрать двор быстро, при этом качество расчистки останется высоким. Это значит, что за день коммунальщики успеют отработать больше заявок, сэкономив время.

Сегодня в уборке подмосковных дворов и улиц от снега задействовали более 16 тысяч дворников и свыше тысячи машин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».