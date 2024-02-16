Подмосковные инспекторы ГУСТ напомнили об ответственности за незаконную расклейку рекламы

Как рассказали в ведомстве, незаконно размещенная реклама портит облик домов, опор освещения и объектов благоустройства. С начала февраля в Лыткарине выявили 200 таких нарушений, в том числе 41 граффити в Кварталах 1, 2, 3а и на улице Ленина.

«Инспекторы контролируют надлежащее состояние территорий, фиксируя дефекты посредством мобильного приложения АИС МДП на платформе СКПДИ, после чего они передаются в работу коммунальным службам», - отметили в ведомстве.

Инспекторы призывают размещать объявления в отведенных для этого местах, чтобы избежать проблем с законом и сохранить привлекательный облик городов.

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