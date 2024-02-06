Подмосковные инспекторы ГУСТ напомнили о запрете на парковку вблизи мусорных площадок

Инспекторы ГУСТ отмечают, что парковаться вблизи контейнерных площадок запрещено. Иногда спецтехника не может подъехать к бакам, из-за чего затягивается вывоз мусора.

«Чтобы пресечь подобные случаи, для всех этих территорий муниципалитеты разрабатывают схемы организации дорожного движения, которые затем утверждаются специальной комиссией», - сообщила руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

По ее словам, согласно проекту, во дворах устанавливают дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», которые означают, что в случае неправильной парковки, автомобиль могут переместить на штраф-стоянку.

«Всегда помните, что если ваш автомобиль перекрывает доступ к бакам, это нарушение правил дорожного движения, и за это можно получить штраф», - заключила Аипова.

Так, физическим лицам придется выплатить от трех до пяти тысяч рублей, должностным - от пяти до десяти тысяч рублей, а юридическим - от десяти до 30 тысяч рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».