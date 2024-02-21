21 февраля 2024, 11:46

Подмосковные информаторы рассказали 1,3 миллиона избирателей о видах голосования на выборах президента

Пресс-служба г.о. Солнечногорск
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Уже 1,3 миллиона жителей Подмосковья узнали больше о предстоящих выборах президента от информаторов. Они рассказывают о доступных формах голосования, ближайших избирательных участках, могут ответить на поступающие вопросы.

Около 74% опрошенных респондентов отметили, что собираются принять участие в голосовании. При этом подавляющее большинство планирует сделать это лично, на своем избирательном участке.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

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По данным на утро 21 февраля, подмосковные информаторы обошли уже 1,3 миллиона жителей региона. Помощники лично рассказывают людям о предстоящих выборах и возможных формах голосования.

Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
21 февраля 2024, 12:37
Подмосковье выделило более 6 миллиардов рублей на развитие индустриальных парков и ОЭЗ в 2024 году
Unsplash
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ОЭЗ и индустриальные парки Московской области — это оптимальные площадки для реализации инвестиционных проектов, а также точки притяжения инвестиций и новые рабочие места. На развитие этих площадок в 2024 году в Подмосковье предусмотрено более 6,3 миллиарда рублей.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, перед всеми ветвями власти стоит задача активно поддерживать развитие ОЭЗ и индустриальных парков. Он отметил, что это инвестиции в будущее Подмосковья, обеспечивающие динамичное развитие региональной экономики Резидентам подмосковных ОЭЗ положены налоговые льготы. С их помощью они экономят до 30% от первоначального объема инвестиций при реализации проектов. Только в 2023 году резиденты особых экономических зон воспользовались налоговыми льготами на сумму почти три миллиарда рублей.

Льготы включают в себя налог на прибыль и на имущество, земельный и транспортный налоги, а также таможенные пошлины и НДС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность защиты прав предпринимателей , работающих в регионе.

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Инвестиции Мособлдума
21 февраля 2024, 12:33
Пациента с острой формой сальмонеллеза из-за употребления сырых яиц спасли в Долгопрудном
Unsplash
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Мужчину 64 лет доставили в больницу Долгопрудного бригадой скорой помощи. У пациента были рвота, головокружение, частый жидкий стул, сильная слабость и низкое артериальное давление. После обследования врачи выявили у него сальмонеллез — сильнейшую кишечную инфекцию, из-за которой произошло нарушение функции почек.

Оказалось, что пациент ел сырые яйца, что стало причиной заражения сальмонеллезом. Мужчина находился в тяжелом состоянии, поэтому его отправили в отделение реанимации.

«Мы приняли решение провести курс внепочечного очищения крови - гемодиализа. Провели интенсивную комплексную терапию. Нормальный уровень артериального давления приходилось поддерживать специальными препаратами», - рассказала заведующая отделением гемодиализа и клинической трансфузиологии Ирина Манина.

Благодаря совместным усилиями инфекционистов, нефрологов, реаниматологов и терапевтов, пациенту больше ничего не угрожает. Функция его почек полностью восстановлена. Мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Врачи Мужчины Долгопрудный
21 февраля 2024, 12:33
Праздничные программы ко Дню защитника Отечества пройдут в 50 парках Подмосковья
Министерство культуры и туризма Московской области
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Праздничные мероприятия «Разрешите поздравить?» пройдут в 50 парках Подмосковья в День защитника Отечества, 23 февраля. Жители Московской области смогут принять участие в конкурсах, попробовать кашу на полевых кухнях и послушать выступления артистов.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, в Котельниках в Кузьминском лесопарке гостей ждет праздничная концертная программа «Слава защитникам Отечества», а также силовые конкурсы «Русский богатырь», где каждый сможет продемонстрировать свою силу и ловкость. В честь праздника пройдет выставка «Подвиги современных защитников Отечества».

Праздничные мероприятия с множеством интересных выставок, конкурсов, концертов пройдут в Чехове в Городском парке культуры и отдыха, в Центральном парке Долгопрудного, в Сергиевом Посаде в Покровском парке и во многих других округах Московской области.

Праздник организован при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Долгопрудный Котельники 23 февраля
21 февраля 2024, 11:31
Школьникам Подмосковья рассказали о подготовке к ЕГЭ по информатике на платформе «Яндекс.Учебник»
Unsplash
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Школьники могут подготовиться к ЕГЭ по информатике на платформе «Яндекс.Учебник». Там появились три новые функции, которые сделают процесс более эффективным, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Пробный вариант ЕГЭ по информатике соответствует уровню самого экзамена. Он состоит из 27 заданий, которые нельзя решить по шаблону или списать. Для помощи выпускникам в платформу встроен искусственный интеллект, который может задавать пользователю наводящие вопросы.

Авторизованные пользователи также смогут создавать собственные подборки с заданиями и делиться ими в другими.

Решить пробный вариант экзамена можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Школьники

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