Подмосковные информаторы рассказали 1,3 миллиона избирателей о видах голосования на выборах президента

Около 74% опрошенных респондентов отметили, что собираются принять участие в голосовании. При этом подавляющее большинство планирует сделать это лично, на своем избирательном участке.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

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По данным на утро 21 февраля, подмосковные информаторы обошли уже 1,3 миллиона жителей региона. Помощники лично рассказывают людям о предстоящих выборах и возможных формах голосования.