Подмосковные информаторы о выборах президента обошли еще 300 тысяч избирателей за сутки

По данным Мособлизбиркома, к 22 февраля подмосковные информаторы встретились уже с 1,6 миллиона жителей. Помощники напоминают о днях и формах голосования, рассказывают о зарегистрированных кандидатах. 74% человек отметили, что планируют принять участие в голосовании, из них подавляющее большинство предпочтут сделать это лично, на своем избирательном участке.

Узнать информаторов можно по брендированной одежде с фирменным значком и логотипом выборов.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

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