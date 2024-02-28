28 февраля 2024, 09:44

Подмосковные информаторы о выборах президента обошли 52% избирателей

Мособлизбирком
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Более половины избирателей в Подмосковье проинформировали о предстоящих выборах президента. Участие в них планируют принять 73% опрошенных.

Как рассказали в Мособлизбиркоме, информаторы посетили 3,14 тысячи избирателей. Это 52% от их общего числа.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выборы президента РФ Выборы
28 февраля 2024, 09:22
Подмосковные управляющие компании подвели итоги зимнего сезона по уборке в подъездах
Пресс-служба ГУСТ МО
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За три зимних месяца коммунальные службы убрали 5,5 тысячи подъездов. Больше всего работ провели в Подольске, Чехове и Люберцах.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, поддержание чистоты в домах позволяет создать комфортные условия для жителей.

За зиму управляющие компании убрали 514 подъездов в Подольске, по 439 – в Чехове и Люберцах, 397 – в Балашихе и 326 – в Красногорске.

Сообщить о некачественной уборке жители могут через портал ЕДС.

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Благоустройство
27 февраля 2024, 23:51
Более 35 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Коломне до конца года
ФКР
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Встреча руководителей Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области прошла в Коломне. В мероприятии приняли участие представители ассоциации советов МКД, администрация и подрядная организации «Стройразвитие».

В ходе встречи обсудили вопросы разработки краткосрочных планов капитального ремонта домов. Одним из главных проблемных вопросов во время проведения капитального ремонта МКД является доступ строительных бригад в жилые помещения собственников, в случае необходимости замены инженерных коммуникаций.

В 2024 году в городском округе Коломна специалисты проведут капитальный ремонт 95 объектов в 35 МКД. Работы включают в себя реставрацию кровель в 17 домах, ремонт фасадов в 14 домах, а также замену девяти лифтов в четырех многоквартирных зданиях.

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Коломна Реставрация
27 февраля 2024, 22:57
Свыше 180 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в акции «Покорми птиц»
Фото Минэкологии МО.
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Предварительные результаты последнего этапа акции «Покорми птиц» в Подмосковье подводили в Министерстве экологии Подмосковья. Согласно результатам, более 185 тысяч человек приняли участие в акции, установив свыше 36 тысяч кормушек. Одинцовский городской округ стал лидером по числу участников.

Министр экологии Московской области Тихон Фирсов отметил, что жители Одинцовского округа всегда проявляли активность, но на этот раз количество участников превзошло все ожидания. Подольск и Ленинский округ заняли второе и третье места соответственно. Фирсов поблагодарил всех, кто помог птицам пережить зимние холода.

Он также выразил удовлетворение разнообразием программы акции, включающей в себя не только установку кормушек, но и участие в мастер-классах, фестивалях и флешмобах. Большинство мероприятий прошли в учебных заведениях Одинцова, таких как гимназия № 13, школа № 3 и образовательный центр «Флагман».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Птицы Минэкологии Подмосковья Экология
27 февраля 2024, 22:24
Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская приняла участие в семинаре «Сенеж»
Пресс-служба Уполномоченного РФ
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Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская приняла участие в работе семинара-совещания уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Она отметила необходимость поддержания актуальности и готовности к вызовам современного мира.

Ирина Фаевская подчеркнула, что повышение квалификации уполномоченных является важным элементом их работы по защите прав человека.

«Повышение квалификации омбудсменов и обсуждение перспектив развития института уполномоченных является ключевым элементом нашей работы в защите прав человека в современном мире», - указала Ирина Фаевская.

Мероприятие включает в себя тренинги и дискуссии, направленные на повышение квалификации уполномоченных.

В рамках семинара, который проходит с 26 по 28 февраля, специалисты проведут тренинги и дискуссии, направленные на повышение квалификации уполномоченных.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Птицы Минэкологии Подмосковья Экология

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