Подмосковные гребцы завоевали 2 золотые медали на первенстве России

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В дисциплине «двойка без рулевого 2000 м» среди женщина лучшим стал тандем Анастасия Смагина и Анна Кореневская.

«Сборная команда Московской области, в составе которой выступили Мария Жовнер, Наталия Холопова, Александра Брысина, Ирина Ульянова, Виктория Соловьева, Елизавета Литвиненко, Софья Иванова, Валерия Крупина и Дарья Ковалева, завоевали золотые медали на дистанции 2000 м в дисциплине „восьмерка с рулевым“», - рассказали в ведомстве.

Турнир прошел с 18 по 22 сентября в Ростове-на-Дону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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