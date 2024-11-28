Подмосковные гребцы выиграли 6 медалей на всероссийских соревнованиях
Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на первенстве России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Сразу двух наград удостоилась представительница Подмосковья Ангелина Семенова. В финальном заезде на 500 метров она показала лучшее время, более чем на секунду опередив ближайших спортсменок. Также Ангелина Семенова финишировала второй на дистанции тысяча метров. Среди юниоров Максим Калачев занял первое место в дисциплине «марафон». Кроме того, в заезде на две тысячи метров ему удалось замкнуть тройку призеров. Еще два спортсмена из Московской области – Александр Ланг и Анатолий Кулагин – поднялись на третью ступень пьедестала по итогам стартов на 500 и тысячу метров соответственно.
Первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет проходили в Краснодаре с 23 по 28 ноября.