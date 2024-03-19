Подмосковные города представили на международной выставке туризма MITT

Свой туристический потенциал на выставке представляют Серпухов, Коломна, Сергиев Посад, Дмитров, Зарайск, Истра, Подольск и Егорьевск. Гостям покажут все лучшее, что готовы предложить эти муниципалитеты - это музеи, театры, достопримечательности, гастрономические бренды и фабрики народно-художественных промыслов.

В первый день работы подмосковные города разыграют на выставке призы. От Дмитрова это будет полет на воздушном шаре, который организует воздухоплавательный клуб «Аэровальс». Коломна разыграет сертификаты на экскурсионную программу от музея-мануфактуры «Душистыя радости». Подольск проведет розыгрыш сертификатов на посещение банного комплекса с самой большой парной в России «Бани Алексеева». От Истры разыграют сертификаты на экскурсии и билеты в музей «Новый Иерусалим» и Ленино-Снегиревский военно-исторический музей.

Призы смогут выиграть посетители стенда Подмосковья на выставке MITT, оставившие свои визитки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там же можно найти необычные тематические рестораны и кафе.

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