11 декабря 2024, 14:24

Подмосковные горнолыжники выиграли 2 медали на этапе Кубка России

Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Золото и бронзу выиграли спортсмены из Подмосковья на третьем этапе Кубка России по горнолыжному спорту. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

В мужских стартах в дисциплине «слалом» лучшим стал Семен Ефимов, а Александр Хорошилов замкнул тройку лидеров. На второй ступени пьедестала оказался представитель Сахалинской области.

«Снег был непростой, лыжи совсем не ехали. Но я смог набрать хорошую скорость и победить, я очень рад!» - прокомментировал свое второе золото Семен Ефимов.

Соревнования проходят в Мурманской области в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортсменка из Лобни Вероника Гашникова завоевала золото на турнире в Венеции. Это был один из крупнейших соревнований года по олимпийскому карате.

Спортсмены Награды
11 декабря 2024, 14:46
Минтранс Подмосковья сообщил о наиболее загруженных дорогах в декабре
Минтранс Подмосковья
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Перед Новым годом количество транспорта на дорогах Московской области увеличивается. Это ведет к затруднениям на маршрутах, особенно рядом с торговыми центрами и ресторанами. В Минтрансе Подмосковья отметили, что вечерний час пик теперь начинается с 17:00.

Затруднения движения наблюдаются на съездах с МКАД, центральных улицах и ключевых трассах: Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Пятницком, Минском, Рублево-Успенском, Новорижском, Новорязанском, Волоколамском и Можайском шоссе.

С увеличением трафика и изменением погоды возрастает риск ДТП. Водителей просят соблюдать ПДД, не отвлекаться на телефон, соблюдать скорость и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Пешеходам советуют в темное время носить световозвращающие элементы, ожидать транспорт на остановках и переходить дороги только в местах, оборудованных переходами.

Пробки Дороги
11 декабря 2024, 14:45
Производство водоочистного оборудования запустили в Солнечногорске
Фото ООО «НПО Экосистема»
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Компания «НПО Экосистема» завершила расширение производства водоочистного оборудования для промышленных и коммунальных нужд. Новый производственный комплекс построили на участке, предоставленном по программе «Земля за 1 рубль» в Солнечногорске.

Предприятие уже получило разрешение на запуск производства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Очередной импортозамещающий проект реализован в Подмосковье при поддержке регионального правительства. Компания „НПО Экосистема“ инвестировала около 140 миллионов рублей в строительство нового производственного комплекса по выпуску водоочистного оборудования на участке, переданном инвестору в аренду по льготной ставке за 1 рубль в год», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания работает в Подмосковье с 2011 года, а завод в Солнечногорске функционирует с 2019 года. Производственные площади нового комплекса составляют десять тысяч квадратных метров. Ожидается, что дополнительно на заводе создадут около 80 рабочих мест.

Генеральный директор компании Андрей Дорошенко отметил, что благодаря программе «Земля за 1 рубль» удалось быстро построить новый цех и контрольно-пропускной пункт. Это позволило значительно увеличить объем выпускаемой продукции, расширить компанию и нанять дополнительный персонал.

Инвестиции Солнечногорск
11 декабря 2024, 13:35
Каток открыли на Советской площади в Чехове
Телеканал «360»
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Выходные дни и предстоящие новогодние каникулы жители Чехова теперь смогут провести на центральном катке. Кататься здесь можно под приятную музыку, а всю площадку оформили в стилистике проекта «Зима в Подмосковье».

Многие горожане пришли на открытие катка целыми семьями. Для них это стало долгожданным событием.

«Мы думали, что каток откроется в конце декабря. Но наша администрация сделала нам подарок. Я думаю, что не одни мы счастливы. Будем ходить на выходных и после школы», - поделилась жительница Чехова Вера Дорогова.

Зрителей ждало красочное выступление спортсменок отделения фигурного катания спортивной школы «Витязь», а также яркое фаер-шоу в исполнении театра огненных легенд «Саламандра».

«Публика здесь просто потрясающая, радушная. Они нас поддерживали, и это еще больше вдохновляло. И мы старались в эту морозную погоду отдать зрителям все, что можем», - рассказали участницы коллектива.

Юным воспитанникам школы «Витязь» вручили карточки хоккеистов. А после началось массовое катание.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Чехов
11 декабря 2024, 13:24
Военно-историческая реконструкция боя за Леоново прошла в Чехове
Телеканал «360»
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Традиционно памятные акции, посвященные битве под Москвой, проходят в начале декабря. В память о погибших участники реконструкции возложили цветы к мемориалу.

Отряд поисковиков, юнармейцы, школьники и все желающие прошли по «Тропе памяти» в округе. Они повторили маршрут 17-й и 53-й стрелковых дивизий, а также 26-й танковой бригады. Тогда солдаты выполняли приказ отвлечь противника и занять деревни Тунаево и Леоново.

«5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. И это событие неразрывно связано с историей нашего городского округа», - отметила заместитель главы Чехова Ольга Щукина.

Местом реконструкции стали кирпичные руины, бывшие ранее стеной школы. В те дни погибли и пропали без вести около 500 воинов и ополченцев, но ценой тяжелых потерь защитникам удалось отстоять столицу и обратить захватчиков вспять.

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Осенью 1941-го года на подступах к Москве развернулись ожесточенные бои, переломившие ход войны и отбросившие фашистов от столицы. Ключевую роль в контрнаступлении советской армии и в первой серьезной победе сыграли бои, проходившие на территории Лопасненской земли.

Чехов История Великая Отечественная война

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