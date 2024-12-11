Подмосковные горнолыжники выиграли 2 медали на этапе Кубка России

В мужских стартах в дисциплине «слалом» лучшим стал Семен Ефимов, а Александр Хорошилов замкнул тройку лидеров. На второй ступени пьедестала оказался представитель Сахалинской области.

«Снег был непростой, лыжи совсем не ехали. Но я смог набрать хорошую скорость и победить, я очень рад!» - прокомментировал свое второе золото Семен Ефимов.

Соревнования проходят в Мурманской области в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортсменка из Лобни Вероника Гашникова завоевала золото на турнире в Венеции. Это был один из крупнейших соревнований года по олимпийскому карате.