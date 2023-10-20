Подмосковные гидросооружения обводнения торфяников будут контролировать до конца паводка

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В Московской области построили 76 комплексов гидротехнических сооружений, они охватывают площадь 73 тысяч гектаров.

«Мы ожидали дождливую осень или снежную зиму, поэтому подмосковные системы гидросооружений находятся на особом контроле МОС АВС. Дело в том, что сильный осенний паводок - это дополнительная нагрузка на наши гидросооружения. То есть, с 1 октября по 15 ноября - примерное время осеннего паводка, мы особенно тщательно организуем контроль на торфяниках», - сообщил министр Антон Велиховский.

Перед весенним паводком специалисты отремонтировали все гидросооружения. Поэтому к осеннему они подошли относительно легко.

«Сначала провели восстановительные мероприятия, а потом отремонтировали все остальное. На настоящий момент контракты на 2023 год по эксплуатации гидросооружений выполнены более чем на 85%», - завил замдиректора МОС АВС Александр Борисов.

В нынешнем году у МОС АВС заключено 15 контрактов с подрядчиками на эксплуатацию гидросооружений в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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