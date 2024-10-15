Подмосковные футболисты выиграли серебро на Кубке России среди игроков с церебральным параличом
Подмосковная сборная выиграла серебряную медаль на Кубке России по футболу среди лиц заболеванием церебральным параличом. Всего за награды боролись пять команд из Нижнего Новгорода, Московской, Новосибирской, Свердловской и Нижегородской областей.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, лучшим защитником чемпионата признали подмосковного спортсмена Арсения Ерастова, а лучшим бомбардиром - Егора Алексеева.
Соревнования, которые прошли с 9 по 12 октября в Дзержинске, организовали в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
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